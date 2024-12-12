Ротенберг ответил на вопрос, кого тяжелее тренировать — сборную России или СКА

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг сравнил руководство национальной команды и санкт-петербургского СКА.

— Кого тяжелее тренировать – сборную России или СКА?

— Тренировать сборную России – это честь и гордость. Ребята сюда приезжают, понимая требования. Это совершенно другой уровень, в этом плане сборную не то что легче тренировать, но требования выполняются на 100%. Я читал материалы с критикой сборной России, вы пишете, что в сборной играют только игроки СКА. Давайте объективно оценим, чтобы убрать искажённые, лукавые мнения журналистов, которые не изучили состав. Сколько сегодня было игроков СКА в составе? Где 17 игроков СКА в сборной? Их нету. Двое защитников из СКА, остальные – из других клубов КХЛ. Вратарей СКА нет. Вот и все ответы на вопросы, которые лучше задавать в глаза. Предлагаю ввести правило, чтобы журналисты не имели права вводить общественность в заблуждение. Зачем это делается? У нас приезжают коллеги из ОАЭ и говорят, что у нас всё хорошо, объективно оценивают положение дел. Предлагаю на будущее ввести систему справедливых штрафов журналистам, а спонсоров найдём из Дубая.

— Вспомнил 1987-й, когда Кинэн бился с «Красной машиной». Вы, наверное, тоже ребёнком смотрели ту серию. Могли тогда представить, что будете сражаться с Железным Майком?

— Мне было шесть лет в 1987 году, я смотрел игру. В тот момент не мог представить, что смогу быть рядом с такими великими тренерами. Но в жизни всё возможно, нужно верить в мечту и идти вперёд. Работать сообща, несмотря на злые языки. Нужно поддерживать свою сборную, свою лигу, клубы, тогда всё получится. У нас всё лучше, чем в США и Канаде, это сегодня подтвердили коллеги из ОАЭ. У нас лучше арена, лучше игроки. Даже по результату, все писали, что сборная легионеров нас обыграет. Обыграли? Нет, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.