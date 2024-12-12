Ротенберг рассказал, по каким показателям Кубок Первого канала лучше Турнира четырёх наций

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг сравнил проведение Кубка Первого канала с Турниром четырёх наций в США.

— Нет лёгкого разочарования жеребьёвкой, что было бы лучше оставить матч со сборной мира на последний день турнира, когда команда Кинэна уже бы сыгралась и победа была бы более весомой?

— Вы предлагаете сейчас поменять сетку? Мы благодарны всем клубам, кто прислал нам игроков. Встречи через день, будут два матча подряд, а ещё через день мы сыграем с «Локомотивом». Это очень непростые детали. Считаем, что сетка правильная. Как сыграет команда Кинэна в следующих матчах, это не наши вопросы, мы желаем им удачи. Мы сейчас сконцентрированы на следующем сопернике, и, поверьте, сборная Беларуси намного более организованна по игре. Это понятно, они давно вместе играют. Следующая встреча будет намного сложнее для сборной России.

— Вы несколько раз удивляли журналистов рассказами о том, что за матчами сборной России следят в неожиданных местах мира. Может, и за этим матчем следили?

— Точно в ОАЭ, они это сами подтвердили. Они воочию сегодня посмотрели и положительно относятся к перспективам нашего хоккея. Они хотят работать с нами, не с США, не с Канадой, потому что у нас лучшая программа развития хоккея в мире. Это подтверждают факты.

— Вы сравнивали этот турнир с Турниром четырёх наций. По каким критериям вы будете сравнивать.

— Давайте обсудим по факту. Где проходит Турнир четырёх наций.

— Монреаль и Бостон.

— Какая там вместимость?

— 20 500 и 18 000.

— По этим показателям мы точно лучше, чем Турнир четырёх наций. Это факт. У нас будет больше болельщиков на арене, чем на Турнире четырёх наций. А что касается ТВ-рейтингов, подведём итоги после турнира, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.