Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг рассказал, по каким показателям Кубок Первого канала лучше Турнира четырёх наций

Ротенберг рассказал, по каким показателям Кубок Первого канала лучше Турнира четырёх наций
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг сравнил проведение Кубка Первого канала с Турниром четырёх наций в США.

— Нет лёгкого разочарования жеребьёвкой, что было бы лучше оставить матч со сборной мира на последний день турнира, когда команда Кинэна уже бы сыгралась и победа была бы более весомой?
— Вы предлагаете сейчас поменять сетку? Мы благодарны всем клубам, кто прислал нам игроков. Встречи через день, будут два матча подряд, а ещё через день мы сыграем с «Локомотивом». Это очень непростые детали. Считаем, что сетка правильная. Как сыграет команда Кинэна в следующих матчах, это не наши вопросы, мы желаем им удачи. Мы сейчас сконцентрированы на следующем сопернике, и, поверьте, сборная Беларуси намного более организованна по игре. Это понятно, они давно вместе играют. Следующая встреча будет намного сложнее для сборной России.

— Вы несколько раз удивляли журналистов рассказами о том, что за матчами сборной России следят в неожиданных местах мира. Может, и за этим матчем следили?
— Точно в ОАЭ, они это сами подтвердили. Они воочию сегодня посмотрели и положительно относятся к перспективам нашего хоккея. Они хотят работать с нами, не с США, не с Канадой, потому что у нас лучшая программа развития хоккея в мире. Это подтверждают факты.

— Вы сравнивали этот турнир с Турниром четырёх наций. По каким критериям вы будете сравнивать.
— Давайте обсудим по факту. Где проходит Турнир четырёх наций.

— Монреаль и Бостон.
— Какая там вместимость?

— 20 500 и 18 000.
— По этим показателям мы точно лучше, чем Турнир четырёх наций. Это факт. У нас будет больше болельщиков на арене, чем на Турнире четырёх наций. А что касается ТВ-рейтингов, подведём итоги после турнира, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Ротенберг ответил на вопрос, кого тяжелее тренировать — сборную России или СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android