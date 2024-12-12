Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Водителю, сбившему форварда «Коламбуса» Годро и его брата, грозит до 20 лет тюрьмы

Водителю, сбившему форварда «Коламбуса» Годро и его брата, грозит до 20 лет тюрьмы
Комментарии

Водитель Шон Хиггинс, обвиняемый в смерти форварда «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро, может получить до 20 лет заключения, сообщает Sports Illustrated со ссылкой на NBC Philadelphia.

Хиггинсу предъявлены несколько обвинений. Среди них – непредумышленное убийство при управлении транспортным средством, непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах первой степени, фальсификация вещественных доказательств четвёртой степени и оставление места происшествия со смертельным исходом второй степени. Если Хиггинса признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он должен предстать перед судом 7 января 2025 года.

Напомним, 30 августа Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП.

Материалы по теме
Трагически погибшего Джонни Годро признали первой звездой матча «Калгари» — «Коламбус»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android