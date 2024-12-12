Водителю, сбившему форварда «Коламбуса» Годро и его брата, грозит до 20 лет тюрьмы

Водитель Шон Хиггинс, обвиняемый в смерти форварда «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро, может получить до 20 лет заключения, сообщает Sports Illustrated со ссылкой на NBC Philadelphia.

Хиггинсу предъявлены несколько обвинений. Среди них – непредумышленное убийство при управлении транспортным средством, непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах первой степени, фальсификация вещественных доказательств четвёртой степени и оставление места происшествия со смертельным исходом второй степени. Если Хиггинса признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он должен предстать перед судом 7 января 2025 года.

Напомним, 30 августа Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП.