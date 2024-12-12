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69% журналистов The Atheltic считают Капризова главным претендентом на «Харт Трофи»

69% журналистов The Atheltic считают Капризова главным претендентом на «Харт Трофи»
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Журналисты североамериканского сайта The Athletic назвали главных претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Первое место занимает российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов с 69,2% опрошенных журналистов сайта.

На второй строчке — капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (11,5%), третье и четвёртое места делят форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и защитник «лавин» Кейл Макар — по 7,7%.

Напомним, Капризов набрал 43 (18+25) очка в сезоне за 27 проведённых встреч. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

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