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Трёхкратный чемпион мира: ждал большего от сборной мира КХЛ, играли пассивно

Трёхкратный чемпион мира: ждал большего от сборной мира КХЛ, играли пассивно
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру сборной мира КХЛ во встрече с «Россией 25» (1:4) в рамках Кубка Первого канала.

«Игра неплохая, мне понравилась. Молодцы наши ребята. Все хорошо сыграли, выделять кого-то не хочется. Забили хорошие голы, владели шайбой, молодцы! Честно скажу, ждал большего от сборной мира КХЛ. Пассивно они сыграли. Те ребята, которые согласились и приехали, не все являются лидерами. Уровень хоккея был хорошим в матче. Наши ребята сыграли хорошо как в атаке, так и в обороне», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Кубок Первого канала продлятся до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

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