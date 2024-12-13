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Форвард «Вашингтона» — об игре без Овечкина: наша команда – это не один человек

Форвард «Вашингтона» — об игре без Овечкина: наша команда – это не один человек
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон высказался об игре команды без российского нападающего Александра Овечкина.

«У нас глубокий состав, у нас есть четыре звена, которые могут играть. Это не один человек решает исход игры в любой вечер. У нас сбалансированное нападение. Каждый берёт на себя ответственность, когда это необходимо. Это настоящая командная работа, и парни действительно играют друг за друга», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

Напомним, Овечкин восстанавливается после перелома ноги. На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав свой актив 40 очков.

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