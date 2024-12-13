Никита Чибриков забросил свою третью шайбу в третьем матче НХЛ в карьере

В эти минуты на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между хозяевами площадки «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс». После первого периода «Джетс» впереди со счётом 1:0.

Единственный гол на десятой минуте игры забил 21-летний российский нападающий Никита Чибриков, который добил шайбу в сетку после отражённого голкипером броска соотечественника Владислава Наместникова.

Для Чибрикова эта заброшенная шайба стала третьей в карьере НХЛ, при этом он проводит в Национальной Хоккейной Лиге свой третий матч всего и второй в текущем сезоне — начало сезона форвард отыграл за фарм-клуб «Джетс» «Манитоба Мус». Также на счету Никиты в карьере НХЛ один результативный пас.

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