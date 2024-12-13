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Никита Чибриков забросил свою третью шайбу в третьем матче НХЛ в карьере

Никита Чибриков забросил свою третью шайбу в третьем матче НХЛ в карьере
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В эти минуты на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между хозяевами площадки «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс». После первого периода «Джетс» впереди со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Перерыв
1 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Чибриков (Наместников, Перфетти) – 09:27    

Единственный гол на десятой минуте игры забил 21-летний российский нападающий Никита Чибриков, который добил шайбу в сетку после отражённого голкипером броска соотечественника Владислава Наместникова.

Для Чибрикова эта заброшенная шайба стала третьей в карьере НХЛ, при этом он проводит в Национальной Хоккейной Лиге свой третий матч всего и второй в текущем сезоне — начало сезона форвард отыграл за фарм-клуб «Джетс» «Манитоба Мус». Также на счету Никиты в карьере НХЛ один результативный пас.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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