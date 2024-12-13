Зак Веренски стал первым защитником в истории «Коламбуса», забившим 100 голов в НХЛ

В эти минуты в Коламбусе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент стартовал третий период, счёт 1:1.

Единственную к этой минуте шайбу в составе команды из Огайо забросил защитник Зак Веренски, реализовавший большинство во второй половине второго периода. Этот гол стал 100-м для 27-летнего хоккеиста за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Американец стал первым защитником в истории франшизы, кому удалось преодолеть данную отметку.

Напомним, Зак Веренски защищает цвета «Блю Джекетс» всю свою карьеру в сильнейшей лиге мира. В текущем регулярном чемпионате на его счету, с учётом этой игры, 30 (10+20) очков в 29 матчах.