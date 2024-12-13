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Зак Веренски стал первым защитником в истории «Коламбуса», забившим 100 голов в НХЛ

Зак Веренски стал первым защитником в истории «Коламбуса», забившим 100 голов в НХЛ
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В эти минуты в Коламбусе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент стартовал третий период, счёт 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Овертайм
1 : 1
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Джонсон, Монахан) – 34:12 (pp)     1:1 Протас (Дюбуа, Чикран) – 40:31    

Единственную к этой минуте шайбу в составе команды из Огайо забросил защитник Зак Веренски, реализовавший большинство во второй половине второго периода. Этот гол стал 100-м для 27-летнего хоккеиста за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Американец стал первым защитником в истории франшизы, кому удалось преодолеть данную отметку.

Напомним, Зак Веренски защищает цвета «Блю Джекетс» всю свою карьеру в сильнейшей лиге мира. В текущем регулярном чемпионате на его счету, с учётом этой игры, 30 (10+20) очков в 29 матчах.

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