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Драйзайтль забросил 200-ю шайбу в НХЛ, ассистентом которой выступил Макдэвид

Драйзайтль забросил 200-ю шайбу в НХЛ, ассистентом которой выступил Макдэвид
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В эти минуты в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент позади первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2-й период
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Бушар) – 06:59 (pp)     0:2 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 15:40     1:2 Фэйбер (Юханссон, Годро) – 18:49 (pp)     1:3 Браун (Янмарк) – 21:55    

Первую шайбу «нефтяников» в этой встрече забросил немецкий нападающий Леон Драйзайтль, а в качестве ассистента выступил звёздный форвард Коннор Макдэвид. Эта шайба стала 200-й в НХЛ для Драйзайтля, заброшенной с передачи именитого канадца.

На данный момент дуэт Драйзайтль — Макдэвид занимает седьмое место в истории НХЛ по количеству организованных голов, где немец является снайпером, а канадец — ассистентом. Лидером всех времён по этому показателю является легендарный дуэт Яри Курри — Уэйн Гретцки, которые в разные годы представляли всё тот же «Эдмонтон», а также «Лос-Анджелес Кингз».

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