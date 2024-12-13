Драйзайтль забросил 200-ю шайбу в НХЛ, ассистентом которой выступил Макдэвид

В эти минуты в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент позади первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.
Первую шайбу «нефтяников» в этой встрече забросил немецкий нападающий Леон Драйзайтль, а в качестве ассистента выступил звёздный форвард Коннор Макдэвид. Эта шайба стала 200-й в НХЛ для Драйзайтля, заброшенной с передачи именитого канадца.
На данный момент дуэт Драйзайтль — Макдэвид занимает седьмое место в истории НХЛ по количеству организованных голов, где немец является снайпером, а канадец — ассистентом. Лидером всех времён по этому показателю является легендарный дуэт Яри Курри — Уэйн Гретцки, которые в разные годы представляли всё тот же «Эдмонтон», а также «Лос-Анджелес Кингз».
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