Покер Скотта Лотона принёс «Филадельфии» победу над «Детройтом», Мичков нанёс три броска

В ночь с 12 на 13 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.
Все четыре гола «Флайерз» записал на свой счёт канадский нападающий Скотт Лотон, третий и четвёртый — в пустые ворота при счёте 2:1. Единственную ответную шайбу «Детройта» забросил канадский защитник Бен Шьяро.
20-летний российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков результативными действиями не отметился — в его личной статистике три броска в створ ворот, три силовых приёма и две штрафные минуты.
Ворота «лётчиков» защищал белорусский голкипер Алексей Колосов, который отразил 25 из 26 бросков (96,15%).
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