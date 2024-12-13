Покер Скотта Лотона принёс «Филадельфии» победу над «Детройтом», Мичков нанёс три броска

В ночь с 12 на 13 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.

Все четыре гола «Флайерз» записал на свой счёт канадский нападающий Скотт Лотон, третий и четвёртый — в пустые ворота при счёте 2:1. Единственную ответную шайбу «Детройта» забросил канадский защитник Бен Шьяро.

20-летний российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков результативными действиями не отметился — в его личной статистике три броска в створ ворот, три силовых приёма и две штрафные минуты.

Ворота «лётчиков» защищал белорусский голкипер Алексей Колосов, который отразил 25 из 26 бросков (96,15%).