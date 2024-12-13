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Дубль Алексея Протаса принёс «Вашингтону» выездную победу над «Коламбусом»

Дубль Алексея Протаса принёс «Вашингтону» выездную победу над «Коламбусом»
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В Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Джонсон, Монахан) – 34:12 (pp)     1:1 Протас (Дюбуа, Чикран) – 40:31     1:2 Протас (Строум, Чикран) – 62:23    

Счёт незадолго до конца второго периода открыл защитник хозяев Зак Веренски, реализовав большинство. Однако едва выйдя на третью 20-минутку белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас сначала восстановил равновесие, а в овертайме принёс своей команде победу.

Напомним, многолетний лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде. Россиянин продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в прошлом месяце.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд, набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. «Коламбус», там же, идёт на последней строчке с 28 очками.

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