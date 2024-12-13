«Питтсбург» разгромил «Монреаль» со счётом 9:2, у Кросби — хет-трик из передач

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 9:2.

В составе победителей голами отметились Рикард Ракелль (дубль), Брайан Раст (хет-трик), Крис Летанг, Энтони Бовиллье, Мэтт Ньето и Ноэль Аччари. Отметим, что нападающий Сидни Кросби записал на свой счёт ассистентский хет-трик.

За «Монреаль» отличились Ник Судзуки и Йоэль Армиа.

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Виннипегом», а «Питтсбург» встретится с «Оттавой».

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