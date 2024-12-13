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«Питтсбург» разгромил «Монреаль» со счётом 9:2, у Кросби — хет-трик из передач

«Питтсбург» разгромил «Монреаль» со счётом 9:2, у Кросби — хет-трик из передач
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 9:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 9
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Судзуки (Кофилд) – 02:12     1:1 Ракелль (Летанг, Грызлик) – 04:18 (pp)     1:2 Раст (Кросби) – 30:03     1:3 Раст (Ракелль, Кросби) – 33:27     2:3 Армиа (Хейнеман, Эванс) – 34:36     2:4 Ракелль (Раст, Кросби) – 44:40     2:5 Летанг (Бантинг, Ракелль) – 47:42 (pp)     2:6 Бовиллье (Гласс, О'Коннор) – 48:41     2:7 Раст – 51:56     2:8 Ньето (Грызлик, Лизотт) – 54:20     2:9 Аччари – 58:42    

В составе победителей голами отметились Рикард Ракелль (дубль), Брайан Раст (хет-трик), Крис Летанг, Энтони Бовиллье, Мэтт Ньето и Ноэль Аччари. Отметим, что нападающий Сидни Кросби записал на свой счёт ассистентский хет-трик.

За «Монреаль» отличились Ник Судзуки и Йоэль Армиа.

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Виннипегом», а «Питтсбург» встретится с «Оттавой».

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