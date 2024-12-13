Гол Цыплакова и 26 сейвов Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Чикаго»
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (5:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Донато, Власик) – 16:47 (pp) 1:1 Холовски (Хольмстрём, Пажо) – 26:59 2:1 Хольмстрём (Пулок, Пажо) – 34:06 3:1 Добсон (Нельсон, Ли) – 45:37 4:1 Хорват (Хольмстрём, Пажо) – 46:36 5:1 Цыплаков (Палмьери, Добсон) – 47:58 5:2 Броди (Бедард, Фолиньо) – 51:04 5:3 Бертуцци (Холл) – 58:50 5:4 Бертуцци (Власик, Бедард) – 59:50
В составе победителей шайбами отметились Деннис Холовски, Симон Хольмстрём, Ноа Добсон, Бо Хорват и Максим Цыплаков. У гостей дублем отметился Тайлер Бертуцци. Также по шайбе записали на свой счёт Коннор Бедард и Ти Джей Броди. Примечательно, что хозяева вели 5:1 до середины третьего периода, однако едва не упустили преимущество.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился в этой встрече 26 сейвами.
«Айлендерс» набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Блэкхоукс» остались с 20 очками и идут последними в Центральном дивизионе.
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