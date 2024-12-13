Гол Цыплакова и 26 сейвов Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Чикаго»

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (5:4).

В составе победителей шайбами отметились Деннис Холовски, Симон Хольмстрём, Ноа Добсон, Бо Хорват и Максим Цыплаков. У гостей дублем отметился Тайлер Бертуцци. Также по шайбе записали на свой счёт Коннор Бедард и Ти Джей Броди. Примечательно, что хозяева вели 5:1 до середины третьего периода, однако едва не упустили преимущество.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился в этой встрече 26 сейвами.

«Айлендерс» набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Блэкхоукс» остались с 20 очками и идут последними в Центральном дивизионе.