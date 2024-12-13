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У Евгения Малкина 0 очков и "-1" в матче с девятью шайбами «Питтсбурга»

У Евгения Малкина 0 очков и "-1" в матче с девятью шайбами «Питтсбурга»
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38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не набрал ни одного очка в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который его команда выиграла с разгромным счётом 9:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 9
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Судзуки (Кофилд) – 02:12     1:1 Ракелль (Летанг, Грызлик) – 04:18 (pp)     1:2 Раст (Кросби) – 30:03     1:3 Раст (Ракелль, Кросби) – 33:27     2:3 Армиа (Хейнеман, Эванс) – 34:36     2:4 Ракелль (Раст, Кросби) – 44:40     2:5 Летанг (Бантинг, Ракелль) – 47:42 (pp)     2:6 Бовиллье (Гласс, О'Коннор) – 48:41     2:7 Раст – 51:56     2:8 Ньето (Грызлик, Лизотт) – 54:20     2:9 Аччари – 58:42    

На счету Евгения по итогам встречи один бросок в створ ворот соперника и показатель полезности "-1", а также 43% выигранных вбрасываний. Общее игровое время Малкина составило 15.32.

Свой предыдущий результативный балл российский форвард набрал в предыдущем матче «Питтсбурга» с «Колорадо Эвеланш» 11 декабря, в котором «пингвины» забросили всего две шайбы (2:6) — Малкин отметился в этой встрече ассистом. В текущем сезоне на его счету 25 очков (6+19) в 31 игре.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»

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