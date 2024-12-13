У Евгения Малкина 0 очков и "-1" в матче с девятью шайбами «Питтсбурга»

38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не набрал ни одного очка в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», который его команда выиграла с разгромным счётом 9:2.

На счету Евгения по итогам встречи один бросок в створ ворот соперника и показатель полезности "-1", а также 43% выигранных вбрасываний. Общее игровое время Малкина составило 15.32.

Свой предыдущий результативный балл российский форвард набрал в предыдущем матче «Питтсбурга» с «Колорадо Эвеланш» 11 декабря, в котором «пингвины» забросили всего две шайбы (2:6) — Малкин отметился в этой встрече ассистом. В текущем сезоне на его счету 25 очков (6+19) в 31 игре.

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