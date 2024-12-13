«Вашингтон» — 10-я франшиза в истории НХЛ с выездной победной серией минимум из 10 матчей

Этой ночью «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ).

Таким образом, «столичные» одержали десятую победу подряд на чужом льду. «Вашингтон» стал 10-й франшизой в истории НХЛ, которой удалось выдать аналогичную серию в рамках одного сезона. Ранее это удавалось «Детройт Ред Уингз» (12), «Миннесоте Уайлд» (12), «Нью-Джерси Дэвилз» (11), «Колорадо Эвеланш» (11), «Лос-Анджелес Кингз» (11), «Флориде Пантерз» (11), «Баффало Сэйбрз» (дважды по 10), «Сент-Луис Блюз» (дважды по 10) и «Сан-Хосе Шаркс» (10).

Напомним, многолетний лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде. Россиянин продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в прошлом месяце.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд, набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона.