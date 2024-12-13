Шайба Барбашёва в овертайме принесла «Вегасу» победу над «Виннипегом», у Чибрикова гол

В ночь с 12 на 13 декабря мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между хозяевами площадки «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс». «Вегас» одержал итоговую победу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Первый гол «Виннипега» на десятой минуте игры забил 21-летний российский нападающий Никита Чибриков, который добил шайбу в сетку после отражённого голкипером броска соотечественника Владислава Наместникова. Победный бросок в овертайме нанёс форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв.

Набранное очко позволило «Виннипегу» выйти на показатель 43 очка в 31 матче и стать лидером Западной конференции и всей НХЛ, опередив «Миннесоту» на Западе и «Вашингтон» на Востоке. «Вегас», набравший 41 очко в 29 матчах, занимает третье место в таблице Запада.