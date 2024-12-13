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Виннипег Джетс — Вегас Голден Найтс, результат матча 13 декабря 2024, счет 2:3 OT, НХЛ 2024-2025

Шайба Барбашёва в овертайме принесла «Вегасу» победу над «Виннипегом», у Чибрикова гол
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В ночь с 12 на 13 декабря мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между хозяевами площадки «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс». «Вегас» одержал итоговую победу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Чибриков (Наместников, Перфетти) – 09:27     1:1 Колесар – 44:34     2:1 Моррисси (Демело, Иафалло) – 50:55     2:2 Олофссон (Стоун, Теодор) – 58:11 (pp)     2:3 Барбашёв (Теодор) – 63:47    

Первый гол «Виннипега» на десятой минуте игры забил 21-летний российский нападающий Никита Чибриков, который добил шайбу в сетку после отражённого голкипером броска соотечественника Владислава Наместникова. Победный бросок в овертайме нанёс форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв.

Набранное очко позволило «Виннипегу» выйти на показатель 43 очка в 31 матче и стать лидером Западной конференции и всей НХЛ, опередив «Миннесоту» на Западе и «Вашингтон» на Востоке. «Вегас», набравший 41 очко в 29 матчах, занимает третье место в таблице Запада.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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