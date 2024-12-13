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Ассистентский хет-трик Коваленко помог «Сан-Хосе» увезти победу из Сент-Луиса

Ассистентский хет-трик Коваленко помог «Сан-Хосе» увезти победу из Сент-Луиса
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Сан-Хосе Шаркс» (3:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Селебрини, Коваленко) – 01:21     1:1 Нейборс (Сутер, Парэйко) – 10:26     1:2 Селебрини (Лильегрен, Коваленко) – 25:43     1:3 Селебрини (Гранлунд, Уолман) – 39:53 (pp)     2:3 Шенн (Болдюк, Нейборс) – 45:34     2:4 Уолман (Коваленко, Штурм) – 46:01     3:4 Кайру (Бучневич, Томас) – 47:57    

Дублем в составе победителей отметился Маклин Селебрини. Ещё по шайбе забросили Тайлер Тоффоли и Джейк Уолман. У хозяев отличились Джейк Нейборс, Брэйден Шенн и Джордан Кайру.

Российский нападающий «акул» Николай Коваленко, который присоединился к команде 9 декабря в результате обмена из «Колорадо Эвеланш», отметился в этой встрече тремя результативными передачами. Его одноклубник и соотечественник Александр Георгиев, перешедший в «Сан-Хосе» в рамках той же сделки, сделал в этом матче 17 сейвами.

В составе «Блюз» результативной передачей отметился российский форвард Павел Бучневич.

«Сан-Хосе» набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Сент-Луис» остался с 30 очками и идёт шестым в Центральном дивизионе.

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