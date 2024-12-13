Ассистентский хет-трик Коваленко помог «Сан-Хосе» увезти победу из Сент-Луиса

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Сан-Хосе Шаркс» (3:4).

Дублем в составе победителей отметился Маклин Селебрини. Ещё по шайбе забросили Тайлер Тоффоли и Джейк Уолман. У хозяев отличились Джейк Нейборс, Брэйден Шенн и Джордан Кайру.

Российский нападающий «акул» Николай Коваленко, который присоединился к команде 9 декабря в результате обмена из «Колорадо Эвеланш», отметился в этой встрече тремя результативными передачами. Его одноклубник и соотечественник Александр Георгиев, перешедший в «Сан-Хосе» в рамках той же сделки, сделал в этом матче 17 сейвами.

В составе «Блюз» результативной передачей отметился российский форвард Павел Бучневич.

«Сан-Хосе» набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Сент-Луис» остался с 30 очками и идёт шестым в Центральном дивизионе.