21-летний Никита Чибриков набрал четыре очка в трёх матчах НХЛ за карьеру, забив в каждом

21-летний российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков набрал четыре очка (3+1) в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ за свою карьеру. В ночь с 12 на 13 декабря мск Никита принял участие в домашней игре «Джетс» с «Вегас Голден Найтс» (2:3 OT), отметившись в ней заброшенной шайбой.

Эта игра стала второй в НХЛ для Чибрикова в текущем сезоне и всего третьей в карьере. Свой первый матч за «Виннипег» российский нападающий провёл 18 апреля 2024 года на выезде с «Ванкувер Кэнакс» (4:2) и отметился забитым голом, который стал для «Джетс» победным. 11 декабря в своей второй игре НХЛ Никита оформил «гол+пас» и помог разгромить «Бостон Брюинз» (8:1).

С сезона-2023/2024 Чибриков выступал в АХЛ за фарм-клуб «Виннипега» «Манитоба Мус», за который в текущем сезоне провёл 20 матчей и набрал 14 (5+9) очков.

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