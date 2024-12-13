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Две передачи Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Миннесоту». Капризов без очков

Две передачи Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Миннесоту». Капризов без очков
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В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» крупно уступила «Эдмонтон Ойлерз» (1:7).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 7
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 06:59 (pp)     0:2 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 15:40     1:2 Годро (Фэйбер, Юханссон) – 18:49 (pp)     1:3 Браун (Эмберсон) – 21:55 (sh)     1:4 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 32:56 (pp)     1:5 Драйзайтль (Бушар, Подколзин) – 35:54     1:6 Стечер (Нурс, Макдэвид) – 46:55     1:7 Райан (Нурс, Браун) – 57:26    

Шайбами в составе победителей отметились Зак Хайман, Каспери Капанен, Коннор Браун, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль, Трой Стечер и Дерек Райан. У хозяев единственный гол на счету Фредерика Годро.

Российский нападающий «нефтяников» Василий Подколзин отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Аналогичную статистику показал и лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Звёздный российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов закончил матч без набранных очков.

«Эдмонтон» одержал четвёртую победу подряд, набрал 36 очков и занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе. «Уайлд» остались с 42 очками и идут вторыми в Центральном дивизионе.

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