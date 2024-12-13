Две передачи Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Миннесоту». Капризов без очков

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» крупно уступила «Эдмонтон Ойлерз» (1:7).
Шайбами в составе победителей отметились Зак Хайман, Каспери Капанен, Коннор Браун, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль, Трой Стечер и Дерек Райан. У хозяев единственный гол на счету Фредерика Годро.
Российский нападающий «нефтяников» Василий Подколзин отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Аналогичную статистику показал и лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Звёздный российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов закончил матч без набранных очков.
«Эдмонтон» одержал четвёртую победу подряд, набрал 36 очков и занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе. «Уайлд» остались с 42 очками и идут вторыми в Центральном дивизионе.
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