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«Виннипег» вышел в лидеры НХЛ, проиграв матч «Вегасу»

«Виннипег» вышел в лидеры НХЛ, проиграв матч «Вегасу»
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В ночь с 12 на 13 декабря мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между хозяевами площадки «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс». «Вегас» одержал итоговую победу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Чибриков (Наместников, Перфетти) – 09:27     1:1 Колесар – 44:34     2:1 Моррисси (Демело, Иафалло) – 50:55     2:2 Олофссон (Стоун, Теодор) – 58:11 (pp)     2:3 Барбашёв (Теодор) – 63:47    

Несмотря на поражение, результат этого матча позволил «Виннипегу» выйти в единоличные лидеры не только Западной конференции, но и всей НХЛ. Получив в свою копилку один турнирный балл за выход в овертайм, «Джетс» набрали 43 очка в 31 матче и на одно очко опередили конкурента по Западной конференции «Миннесоту Уайлд», у которой осталось 42 очка в 29 матчах после разгромного поражения от «Эдмонтона» (1:7).

Также «Виннипег» смог вновь опередить нового лидера Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз», который благодаря сегодняшней победе в овертайме над «Коламбусом» (2:1 OT) набрал 42 очка в 28 матчах.

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