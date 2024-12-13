«Вашингтон» вторым в нынешнем сезоне достиг отметки в 20 побед в регулярке НХЛ

Этой ночью «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ).

Эта победа стала 20-й для столичных в текущей регулярке. «Кэпиталз» стали второй командой, преодолевшей данную отметку в нынешнем сезоне. Первым это сделал «Виннипег Джетс», на счету которого на данный момент 21 победа.

Напомним, многолетний лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде. Россиянин продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в прошлом месяце, и должен вернуться в строй приблизительно через две недели.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд, набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона.