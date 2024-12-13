«Вашингтон» вторым в нынешнем сезоне достиг отметки в 20 побед в регулярке НХЛ
Поделиться
Этой ночью «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Джонсон, Монахан) – 34:12 (pp) 1:1 Протас (Дюбуа, Чикран) – 40:31 1:2 Протас (Строум, Чикран) – 62:23
Эта победа стала 20-й для столичных в текущей регулярке. «Кэпиталз» стали второй командой, преодолевшей данную отметку в нынешнем сезоне. Первым это сделал «Виннипег Джетс», на счету которого на данный момент 21 победа.
Напомним, многолетний лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде. Россиянин продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в прошлом месяце, и должен вернуться в строй приблизительно через две недели.
«Вашингтон» одержал третью победу подряд, набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 декабря 2024
-
08:30
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:02
-
08:00
-
07:43
-
07:39
-
07:39
-
07:32
-
07:18
-
07:14
-
07:03
-
07:00
-
06:44
-
06:33
-
06:24
-
06:08
-
06:07
-
05:47
-
05:40
-
05:29
-
05:26
-
05:09
-
04:47
-
01:19
-
00:23
- 12 декабря 2024
-
23:50
-
23:35
-
23:16
-
23:00
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33