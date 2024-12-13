Никита Чибриков признан НХЛ третьей звездой матча «Виннипег» — «Вегас»
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21-летний российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков был признан экспертами лиги третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3 OT). Чибриков отметился в этой игре одной заброшенной шайбой, открыв счёт на десятой минуте.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Чибриков (Наместников, Перфетти) – 09:27 1:1 Колесар – 44:34 2:1 Моррисси (Демело, Иафалло) – 50:55 2:2 Олофссон (Стоун, Теодор) – 58:11 (pp) 2:3 Барбашёв (Теодор) – 63:47
Первой звездой по итогам матча «Виннипег» — «Вегас» стал канадский нападающий гостей Киган Колесар, который забросил первую ответную шайбу «Голден Найтс» на 45-й минуте. Второй звездой эксперты НХЛ признали американского голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка, который отразил 33 из 36 бросков в створ своих ворот (91,67%).
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