Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Чибриков признан НХЛ третьей звездой матча «Виннипег» — «Вегас»

Никита Чибриков признан НХЛ третьей звездой матча «Виннипег» — «Вегас»
Комментарии

21-летний российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков был признан экспертами лиги третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3 OT). Чибриков отметился в этой игре одной заброшенной шайбой, открыв счёт на десятой минуте.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Чибриков (Наместников, Перфетти) – 09:27     1:1 Колесар – 44:34     2:1 Моррисси (Демело, Иафалло) – 50:55     2:2 Олофссон (Стоун, Теодор) – 58:11 (pp)     2:3 Барбашёв (Теодор) – 63:47    

Первой звездой по итогам матча «Виннипег» — «Вегас» стал канадский нападающий гостей Киган Колесар, который забросил первую ответную шайбу «Голден Найтс» на 45-й минуте. Второй звездой эксперты НХЛ признали американского голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка, который отразил 33 из 36 бросков в створ своих ворот (91,67%).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Главные русские таланты на драфте НХЛ

Материалы по теме
21-летний Никита Чибриков набрал четыре очка в трёх матчах НХЛ за карьеру, забив в каждом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android