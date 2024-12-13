Никита Чибриков признан НХЛ третьей звездой матча «Виннипег» — «Вегас»

21-летний российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков был признан экспертами лиги третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3 OT). Чибриков отметился в этой игре одной заброшенной шайбой, открыв счёт на десятой минуте.

Первой звездой по итогам матча «Виннипег» — «Вегас» стал канадский нападающий гостей Киган Колесар, который забросил первую ответную шайбу «Голден Найтс» на 45-й минуте. Второй звездой эксперты НХЛ признали американского голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка, который отразил 33 из 36 бросков в створ своих ворот (91,67%).

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