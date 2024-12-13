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Чибриков — первый игрок в истории франшизы «Трэшерз»/«Джетс» с голами в 3-х первых матчах

Чибриков — первый игрок в истории франшизы «Трэшерз»/«Джетс» с голами в 3-х первых матчах
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Российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Чибриков (Наместников, Перфетти) – 09:27     1:1 Колесар – 44:34     2:1 Моррисси (Демело, Иафалло) – 50:55     2:2 Олофссон (Стоун, Теодор) – 58:11 (pp)     2:3 Барбашёв (Теодор) – 63:47    

Эта игра стала второй в НХЛ для 21-летнего Чибрикова в текущем сезоне и всего третьей в карьере, и в каждой из них он не уходил со льда без заброшенной шайбы. Россиянин стал первым хоккеистом в истории франшизы «Атланта Трэшерз»/«Виннипег Джетс», отметившимся голом в каждом из своих первых трёх матчей в НХЛ. Всего в этих трёх встречах на счету форварда 4 (3+1) очка.

С сезона-2023/2024 Чибриков выступал в АХЛ за фарм-клуб «Виннипега» «Манитоба Мус», за который в текущем сезоне провёл 20 матчей и набрал 14 (5+9) очков.

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