Чибриков — первый игрок в истории франшизы «Трэшерз»/«Джетс» с голами в 3-х первых матчах

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ).

Эта игра стала второй в НХЛ для 21-летнего Чибрикова в текущем сезоне и всего третьей в карьере, и в каждой из них он не уходил со льда без заброшенной шайбы. Россиянин стал первым хоккеистом в истории франшизы «Атланта Трэшерз»/«Виннипег Джетс», отметившимся голом в каждом из своих первых трёх матчей в НХЛ. Всего в этих трёх встречах на счету форварда 4 (3+1) очка.

С сезона-2023/2024 Чибриков выступал в АХЛ за фарм-клуб «Виннипега» «Манитоба Мус», за который в текущем сезоне провёл 20 матчей и набрал 14 (5+9) очков.