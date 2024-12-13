Гол и пять передач Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромно обыграть «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу со счётом 8:3.

В составе победителей голами отметились Джейк Гюнцель (хет-трик), Брейден Пойнт, Энтони Чирелли, Брэндон Хагель, Конор Гики и российский нападающий Никита Кучеров, также записавший на свой счёт пять результативных передач.

За «Калгари» отличились Джонатан Юбердо, Назем Кадри и Коннор Зари.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Сиэтлом», а «Флэймз» встретятся с «Флоридой».

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