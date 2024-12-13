Гол и пять передач Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромно обыграть «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу со счётом 8:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Юбердо – 04:42 1:1 Кучеров – 18:40 1:2 Гюнцель (Мозер, Кучеров) – 26:25 1:3 Пойнт (Рэддиш) – 27:55 (pp) 1:4 Чирелли – 31:05 (pp) 2:4 Кадри (Юбердо, Баль) – 32:14 3:4 Зари (Коулман) – 34:50 3:5 Хагель (Чирелли) – 40:43 3:6 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 51:34 (pp) 3:7 Гики (Хагель, Чирелли) – 53:24 3:8 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 57:21
В составе победителей голами отметились Джейк Гюнцель (хет-трик), Брейден Пойнт, Энтони Чирелли, Брэндон Хагель, Конор Гики и российский нападающий Никита Кучеров, также записавший на свой счёт пять результативных передач.
За «Калгари» отличились Джонатан Юбердо, Назем Кадри и Коннор Зари.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Сиэтлом», а «Флэймз» встретятся с «Флоридой».
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