Кросби вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству игр с двумя или более очками
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Звёздный нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (9:2), который прошёл этой ночью.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 9
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Судзуки (Кофилд) – 02:12 1:1 Ракелль (Летанг, Грызлик) – 04:18 (pp) 1:2 Раст (Кросби) – 30:03 1:3 Раст (Ракелль, Кросби) – 33:27 2:3 Армиа (Хейнеман, Эванс) – 34:36 2:4 Ракелль (Раст, Кросби) – 44:40 2:5 Летанг (Бантинг, Ракелль) – 47:42 (pp) 2:6 Бовиллье (Гласс, О'Коннор) – 48:41 2:7 Раст – 51:56 2:8 Ньето (Грызлик, Лизотт) – 54:20 2:9 Аччари – 58:42
Эта игра стала 477-й в карьере канадца, в которой он набрал более одного очка. По этому показателю Кросби сравнялся со Стивом Айзерманом и вышел на седьмое место в истории НХЛ. Следующей целью капитана «Питтсбурга» является Марио Лемье, на счету которого 497 аналогичных матчей. Лидером всех времён по этому показателю является легендарный Уэйн Гретцки с 824 матчами более чем с одним набранным очком.
Всего в нынешнем сезоне на счету 37-летнего Кросби 30 (8+22) очков в 31 матче. Он выступает за «Питтсбург» всю свою карьеру в НХЛ.
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