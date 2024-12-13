Кросби вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству игр с двумя или более очками

Звёздный нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (9:2), который прошёл этой ночью.

Эта игра стала 477-й в карьере канадца, в которой он набрал более одного очка. По этому показателю Кросби сравнялся со Стивом Айзерманом и вышел на седьмое место в истории НХЛ. Следующей целью капитана «Питтсбурга» является Марио Лемье, на счету которого 497 аналогичных матчей. Лидером всех времён по этому показателю является легендарный Уэйн Гретцки с 824 матчами более чем с одним набранным очком.

Всего в нынешнем сезоне на счету 37-летнего Кросби 30 (8+22) очков в 31 матче. Он выступает за «Питтсбург» всю свою карьеру в НХЛ.