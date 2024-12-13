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13 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига Европы, Лига конференций, хоккей, НХЛ, НБА

Кучеров набрал шесть очков в матче НХЛ, Чалов снова забил в Лиге Европы. Главное к утру
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал шесть очков в победном матче регулярного сезона НХЛ с «Калгари Флэймз», форвард греческого ПАОКа Фёдор Чалов забил во второй игре Лиги Европы подряд, власти Санкт-Петербурга объявили 2025 год годом «Зенита». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол и пять передач Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромно обыграть «Калгари».
  2. Гол Фёдора Чалова помог ПАОКу разгромить «Ференцварош» в матче Лиги Европы.
  3. 2025 год объявлен годом «Зенита» в Санкт-Петербурге.
  4. «Ман Сити» может купить до шести игроков в ближайшие два трансферных окна — The Telegraph.
  5. Дубль Хойлунда позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Викторию Пльзень» в матче ЛЕ.
  6. Никита Чибриков забросил свою третью шайбу в третьем матче НХЛ в карьере.
  7. Мантуана предложили «Коринтиансу», сам игрок «Зенита» хочет вернуться на родину — Карвалью.
  8. Дубль Алексея Протаса принёс «Вашингтону» выездную победу над «Коламбусом».
  9. В «Крыльях Советов» решили не убирать Андреева с поста гендиректора клуба.
  10. «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария» интересуются Маркусом Рашфордом — Caught Offside.
  11. «Питтсбург» разгромил «Монреаль» со счётом 9:2, у Кросби — хет-трик из передач.
  12. Результаты матчей Лиги Европы 12 декабря.
  13. Результаты матчей Лиги конференций 12 декабря.
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