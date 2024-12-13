Кучеров набрал шесть очков в матче НХЛ, Чалов снова забил в Лиге Европы. Главное к утру
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал шесть очков в победном матче регулярного сезона НХЛ с «Калгари Флэймз», форвард греческого ПАОКа Фёдор Чалов забил во второй игре Лиги Европы подряд, власти Санкт-Петербурга объявили 2025 год годом «Зенита». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол и пять передач Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромно обыграть «Калгари».
- Гол Фёдора Чалова помог ПАОКу разгромить «Ференцварош» в матче Лиги Европы.
- 2025 год объявлен годом «Зенита» в Санкт-Петербурге.
- «Ман Сити» может купить до шести игроков в ближайшие два трансферных окна — The Telegraph.
- Дубль Хойлунда позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Викторию Пльзень» в матче ЛЕ.
- Никита Чибриков забросил свою третью шайбу в третьем матче НХЛ в карьере.
- Мантуана предложили «Коринтиансу», сам игрок «Зенита» хочет вернуться на родину — Карвалью.
- Дубль Алексея Протаса принёс «Вашингтону» выездную победу над «Коламбусом».
- В «Крыльях Советов» решили не убирать Андреева с поста гендиректора клуба.
- «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария» интересуются Маркусом Рашфордом — Caught Offside.
- «Питтсбург» разгромил «Монреаль» со счётом 9:2, у Кросби — хет-трик из передач.
- Результаты матчей Лиги Европы 12 декабря.
- Результаты матчей Лиги конференций 12 декабря.
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