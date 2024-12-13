Кучеров набрал шесть очков в матче НХЛ, Чалов снова забил в Лиге Европы. Главное к утру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал шесть очков в победном матче регулярного сезона НХЛ с «Калгари Флэймз», форвард греческого ПАОКа Фёдор Чалов забил во второй игре Лиги Европы подряд, власти Санкт-Петербурга объявили 2025 год годом «Зенита». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».