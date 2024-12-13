НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 13 декабря
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Сегодня, 13 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Пасиоретти (Таварес, Маккейб) – 06:57 2:0 Нюландер (Пасиоретти, Райлли) – 14:17 2:1 Ватрано (ЛаКомбе, Строум) – 15:56 (pp) 3:1 Пасиоретти (Тимминс, Таварес) – 32:54 3:2 ЛаКомбе (Строум, Терри) – 33:59
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Спенс (Лаферрье, Дано) – 36:41 1:1 Палат (Хьюз, Братт) – 38:56 2:1 Хьюз (Палат, Диллон) – 52:58 3:1 Песке (Хьюз) – 57:15 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лотон – 33:22 2:0 Лотон (Конечны, Санхайм) – 41:31 (sh) 2:1 Шьяро (Копп, Комфер) – 56:07 3:1 Лотон (Конечны, Кейтс) – 58:53 4:1 Лотон (Хэтэуэй) – 59:47
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Джонсон, Монахан) – 34:12 (pp) 1:1 Протас (Дюбуа, Чикран) – 40:31 1:2 Протас (Строум, Чикран) – 62:23
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 9
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Судзуки (Кофилд) – 02:12 1:1 Ракелль (Летанг, Грызлик) – 04:18 (pp) 1:2 Раст (Кросби) – 30:03 1:3 Раст (Ракелль, Кросби) – 33:27 2:3 Армиа (Хейнеман, Эванс) – 34:36 2:4 Ракелль (Раст, Кросби) – 44:40 2:5 Летанг (Бантинг, Ракелль) – 47:42 (pp) 2:6 Бовиллье (Гласс, О'Коннор) – 48:41 2:7 Раст – 51:56 2:8 Ньето (Грызлик, Лизотт) – 54:20 2:9 Аччари – 58:42
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Донато, Власик) – 16:47 (pp) 1:1 Холовски (Хольмстрём, Пажо) – 26:59 2:1 Хольмстрём (Пулок, Пажо) – 34:06 3:1 Добсон (Нельсон, Ли) – 45:39 4:1 Хорват (Хольмстрём, Пажо) – 46:36 5:1 Цыплаков (Палмьери, Добсон) – 47:58 5:2 Броди (Бедард, Фолиньо) – 51:04 5:3 Бертуцци (Холл) – 58:50 5:4 Бертуцци (Власик, Бедард) – 59:50
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Чибриков (Наместников, Перфетти) – 09:27 1:1 Колесар – 44:34 2:1 Моррисси (Демело, Иафалло) – 50:55 2:2 Олофссон (Стоун, Теодор) – 58:11 (pp) 2:3 Барбашёв (Теодор) – 63:47
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Селебрини, Коваленко) – 01:21 1:1 Нейборс (Сутер, Парэйко) – 10:26 1:2 Селебрини (Лильегрен, Коваленко) – 25:43 1:3 Селебрини (Гранлунд, Уолман) – 39:53 (pp) 2:3 Шенн (Болдюк, Нейборс) – 45:34 2:4 Уолман (Коваленко, Штурм) – 46:01 3:4 Кайру (Бучневич, Томас) – 47:57
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 О'Райлли (Маршессо, Вильсбю) – 31:40 0:2 Новак (Маршессо, Стэмкос) – 33:33 0:3 О'Райлли (Гравел) – 34:39 1:3 Биксель (Стил, Бенн) – 50:34 1:4 Л'Эрё (О'Райлли, Нюквист) – 56:47
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 7
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 06:59 (pp) 0:2 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 15:40 1:2 Годро (Фэйбер, Юханссон) – 18:49 (pp) 1:3 Браун (Эмберсон) – 21:55 (sh) 1:4 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 32:56 (pp) 1:5 Драйзайтль (Бушар, Подколзин) – 35:54 1:6 Стечер (Нурс, Макдэвид) – 46:55 1:7 Райан (Нурс, Браун) – 57:26
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер – 08:26 0:2 Колячонок (Кули, Гюнтер) – 28:05 0:3 Гюнтер (Шмальц, Кули) – 29:52 (pp) 1:3 Маккиннон (Тэйвз, Рантанен) – 55:26 1:4 Стенлунд (Круз) – 55:49
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Юбердо – 04:42 1:1 Кучеров – 18:40 1:2 Гюнцель (Мозер, Кучеров) – 26:25 1:3 Пойнт (Рэддиш) – 27:55 (pp) 1:4 Чирелли – 31:05 (pp) 2:4 Кадри (Юбердо, Баль) – 32:14 3:4 Зари (Коулман) – 34:50 3:5 Хагель (Чирелли) – 40:43 3:6 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 51:34 (pp) 3:7 Гики (Хагель, Чирелли) – 53:24 3:8 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 57:21
Две игры продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Суси (Сассон, Блюгерс) – 02:23 2:0 Хайнен (Сассон, Блюгерс) – 18:41 3:0 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 24:53 4:0 Дебраск (Хьюз, Миллер) – 52:55 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Бьёркстранд (Бенирс, Стивенсон) – 00:24 (pp) 2:0 Шварц (Райт) – 05:14 2:1 Маршан – 30:28 3:1 Данн (Макканн, Бураковски) – 43:07 4:1 Бьёркстранд (Райт, Толванен) – 49:16 5:1 Макканн (Танев) – 58:06
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 42 очка после 28 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 43 очками после 31 матча.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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