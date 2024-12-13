Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству передач в матче

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в победной игре с «Калгари Флэймз» забил гол и отдал пять результативных передач.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству передач в матче. Ранее по пять ассистов в одной игре отдавали Марк Рекки, Мартен Сан-Луи, Даррен Рэддиш и Брэндон Хагель.

Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу со счётом 8:3.