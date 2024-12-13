Только три действующих хоккеиста НХЛ имеют больше игр с 5+ очками, чем Никита Кучеров

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в победной игре с «Калгари Флэймз» забил гол и отдал пять результативных передач.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров записал на свой счёт седьмую игру с пятью и более очками в карьере. Среди действующих хоккеистов НХЛ только три имеют таких встреч больше — капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (11), форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (9) и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (8).

Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу со счётом 8:3.