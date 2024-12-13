Андрей Василевский — первый вратарь «Тампы», кто провёл 500 матчей за клуб

Игра с «Калгари Флэймз» стала для российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского 500-й в составе «молний».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Василевский стал первым вратарём в истории «Тампы», кто провёл 500 матчей за клуб. У ближайшего преследователя Бена Бишопа было 227 игр за команду.
Василевский присоединился к Коннору Хеллебайку из «Виннипег Джетс», став вторым вратарём с драфта НХЛ 2012 года, достигшим данной отметки. Среди действующих вратарей Василевский вошёл в топ-10 по играм в лиге.
Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу со счётом 8:3.
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