Алексей Протас прокомментировал 10-матчевую победную серию «Вашингтона» в выездных играх

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал 10-матчевую выездную победную серию своей команды в регулярке НХЛ. Этой ночью «столичные» обыграли в гостях «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ), а сам Протас оформил дубль.

«Это так здорово. У нас отличная группа парней, которые сражаются друг за друга, дерутся друг за друга. Мы не сдаёмся даже когда проигрываем в одну или две шайбы. Мы просто продолжаем играть в свою игру и по окончанию дня мы убеждаемся в том, что мы должны уметь терпеть и тогда мы найдём способ выиграть матч, и именно это мы и делаем, и должны продолжать в том же духе», — приводит слова Протаса пресс-служба НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 23-летнего белоруса 26 (11+15) очков в 28 матчах.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд, набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона.