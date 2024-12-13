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Алексей Протас прокомментировал 10-матчевую победную серию «Вашингтона» в выездных играх

Алексей Протас прокомментировал 10-матчевую победную серию «Вашингтона» в выездных играх
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал 10-матчевую выездную победную серию своей команды в регулярке НХЛ. Этой ночью «столичные» обыграли в гостях «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ), а сам Протас оформил дубль.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Джонсон, Монахан) – 34:12 (pp)     1:1 Протас (Дюбуа, Чикран) – 40:31     1:2 Протас (Строум, Чикран) – 62:23    

«Это так здорово. У нас отличная группа парней, которые сражаются друг за друга, дерутся друг за друга. Мы не сдаёмся даже когда проигрываем в одну или две шайбы. Мы просто продолжаем играть в свою игру и по окончанию дня мы убеждаемся в том, что мы должны уметь терпеть и тогда мы найдём способ выиграть матч, и именно это мы и делаем, и должны продолжать в том же духе», — приводит слова Протаса пресс-служба НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 23-летнего белоруса 26 (11+15) очков в 28 матчах.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд, набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона.

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