Матвей Мичков едва не забил лакросс-гол в матче с «Детройтом»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Детройт Ред Уингз» едва не забил лакросс-гол. Вратарь «красных крыльев» Кэм Тальбо помешал форварду забросить шайбу.
Мичков во встрече результативными действиями не отметился — в его личной статистике три броска в створ ворот, три силовых приёма и две штрафные минуты.
Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лотон – 33:22 2:0 Лотон (Конечны, Санхайм) – 41:31 (sh) 2:1 Шьяро (Копп, Комфер) – 56:07 3:1 Лотон (Конечны, Кейтс) – 58:53 4:1 Лотон (Хэтэуэй) – 59:47
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