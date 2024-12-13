Матвей Мичков едва не забил лакросс-гол в матче с «Детройтом»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Детройт Ред Уингз» едва не забил лакросс-гол. Вратарь «красных крыльев» Кэм Тальбо помешал форварду забросить шайбу.

ВИДЕО

Мичков во встрече результативными действиями не отметился — в его личной статистике три броска в створ ворот, три силовых приёма и две штрафные минуты.

Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.