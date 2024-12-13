Брэд Маршан повторил рекорд Павла Буре по количеству реализованных буллитов в НХЛ

Канадский нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан во встрече с «Сиэтл Кракен» реализовал буллит.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маршан реализовал свой седьмой буллит в карьере и сравнялся с рекордом Павла Буре. Канадский нападающий обошёл Марио Лемье, у которого в активе шесть реализованных буллитов в игре.

Среди действующих игроков ближайший к Маршану преследователь — российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов, на его счету четыре реализованных буллита.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Бостон Брюинз» хозяева одержали победу со счётом 5:1.