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Брэд Маршан повторил рекорд Павла Буре по количеству реализованных буллитов в НХЛ

Брэд Маршан повторил рекорд Павла Буре по количеству реализованных буллитов в НХЛ
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Канадский нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан во встрече с «Сиэтл Кракен» реализовал буллит.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маршан реализовал свой седьмой буллит в карьере и сравнялся с рекордом Павла Буре. Канадский нападающий обошёл Марио Лемье, у которого в активе шесть реализованных буллитов в игре.

Среди действующих игроков ближайший к Маршану преследователь — российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов, на его счету четыре реализованных буллита.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Бостон Брюинз» хозяева одержали победу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Бьёркстранд (Бенирс, Стивенсон) – 00:24 (pp)     2:0 Шварц (Райт) – 05:14     2:1 Маршан – 30:28     3:1 Данн (Макканн, Бураковски) – 43:07     4:1 Бьёркстранд (Райт, Толванен) – 49:16     5:1 Макканн (Танев) – 58:06    
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