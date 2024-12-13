Главный тренер «Вашингтона» назвал причину успеха команды в матче с «Коламбусом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал выездную победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ).

«Сегодня мы не забили много голов и у нас не было чистого льда, но мы не изменяли своей игре. Мы продолжали гнуть свою линию. Гнули её и в третьем периоде, с самой первой смены, мощно выйдя из раздевалки, и это установило дальнейший тон в игре», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Напомним, победу «Кэпиталз» принёс дубль белорусского нападающего Алексея Протаса.

Отметим, что многолетний лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде. Россиянин продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в прошлом месяце, и должен вернуться в строй приблизительно через две недели.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд, набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. В ближайшей игре «Кэпс» 15 декабря примут дома «Баффало Сэйбрз».