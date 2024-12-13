Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» назвал причину успеха команды в матче с «Коламбусом»

Главный тренер «Вашингтона» назвал причину успеха команды в матче с «Коламбусом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал выездную победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Джонсон, Монахан) – 34:12 (pp)     1:1 Протас (Дюбуа, Чикран) – 40:31     1:2 Протас (Строум, Чикран) – 62:23    

«Сегодня мы не забили много голов и у нас не было чистого льда, но мы не изменяли своей игре. Мы продолжали гнуть свою линию. Гнули её и в третьем периоде, с самой первой смены, мощно выйдя из раздевалки, и это установило дальнейший тон в игре», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Напомним, победу «Кэпиталз» принёс дубль белорусского нападающего Алексея Протаса.

Отметим, что многолетний лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде. Россиянин продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в прошлом месяце, и должен вернуться в строй приблизительно через две недели.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд, набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. В ближайшей игре «Кэпс» 15 декабря примут дома «Баффало Сэйбрз».

Материалы по теме
Что творит «Вашингтон»?! Дубль белоруса приблизил лидера НХЛ к историческому рекорду
Что творит «Вашингтон»?! Дубль белоруса приблизил лидера НХЛ к историческому рекорду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android