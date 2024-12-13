Кучеров взлетел на второе место в гонке бомбардиров, опередив Капризова и ещё семь игроков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал шесть очков в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (8:3). На счету 31-летнего форварда в этой встрече одна заброшенная шайба и пять результативных передач.
Благодаря этому Кучеров набрал в текущем регулярном чемпионате 44 очка (14+30) за 25 матчей и поднялся с 10-й строчки рейтинга бомбардиров НХЛ сразу на вторую. Теперь Никита уступает только лидеру гонки Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш», в активе которого 47 очков (11+36).
С помощью одного результативного матча Кучеров опередил в гонке сразу восьмерых конкурентов: Мартина Нечаса («Каролина»), Кирилла Капризова («Миннесота») и Микко Рантанена («Колорадо») — у всех по 43 очка, Леона Драйзайтля («Эдмонтон») — 42 очка, Коннора Макдэвида («Эдмонтон») — 40 очков, а также Джека Айкела («Вегас»), Сэма Райнхарта («Флорида») и Йеспера Братта («Нью-Джерси») — у всех по 39 очков.
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- 13 декабря 2024
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