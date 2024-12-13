Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров взлетел на второе место в гонке бомбардиров, опередив Капризова и ещё семь игроков

Кучеров взлетел на второе место в гонке бомбардиров, опередив Капризова и ещё семь игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал шесть очков в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (8:3). На счету 31-летнего форварда в этой встрече одна заброшенная шайба и пять результативных передач.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Юбердо – 04:42     1:1 Кучеров – 18:40     1:2 Гюнцель (Мозер, Кучеров) – 26:25     1:3 Пойнт (Рэддиш) – 27:55 (pp)     1:4 Чирелли – 31:05 (pp)     2:4 Кадри (Юбердо, Баль) – 32:14     3:4 Зари (Коулман) – 34:50     3:5 Хагель (Чирелли) – 40:43     3:6 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 51:34 (pp)     3:7 Гики (Хагель, Чирелли) – 53:24     3:8 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 57:21    

Благодаря этому Кучеров набрал в текущем регулярном чемпионате 44 очка (14+30) за 25 матчей и поднялся с 10-й строчки рейтинга бомбардиров НХЛ сразу на вторую. Теперь Никита уступает только лидеру гонки Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш», в активе которого 47 очков (11+36).

С помощью одного результативного матча Кучеров опередил в гонке сразу восьмерых конкурентов: Мартина Нечаса («Каролина»), Кирилла Капризова («Миннесота») и Микко Рантанена («Колорадо») — у всех по 43 очка, Леона Драйзайтля («Эдмонтон») — 42 очка, Коннора Макдэвида («Эдмонтон») — 40 очков, а также Джека Айкела («Вегас»), Сэма Райнхарта («Флорида») и Йеспера Братта («Нью-Джерси») — у всех по 39 очков.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Никита Кучеров привёз Кубок Стэнли в школу «Белые Медведи»

Материалы по теме
Видео
Гол и пять передач Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромно обыграть «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android