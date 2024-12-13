Адам Ларссон подлетел после силового приёма Никиты Задорова. Вес шведа — 95 кг

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Бостон Брюинз» хозяева одержали победу со счётом 5:1.

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров на исходе второй двадцатиминутки провёл силовой приём на шведском защитнике «Сиэтла» Адаме Ларссоне, вес которого составляет 95 кг.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Никита Задоров провёл 31 матч, забил два гола и записал на свой счёт шесть результативных передач при показателе полезности «+2».

В следующем матче «Бостон Брюинз» сыграет в гостях с «Ванкувер Кэнакс». Встреча на «Роджерс-Арене» состоится 15 декабря и начнётся в 6:00 мск.