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Адам Ларссон подлетел после силового приёма Никиты Задорова. Вес шведа — 95 кг

Адам Ларссон подлетел после силового приёма Никиты Задорова. Вес шведа — 95 кг
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Бостон Брюинз» хозяева одержали победу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Бьёркстранд (Бенирс, Стивенсон) – 00:24 (pp)     2:0 Шварц (Райт) – 05:14     2:1 Маршан – 30:28     3:1 Данн (Макканн, Бураковски) – 43:07     4:1 Бьёркстранд (Райт, Толванен) – 49:16     5:1 Макканн (Танев) – 58:06    

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров на исходе второй двадцатиминутки провёл силовой приём на шведском защитнике «Сиэтла» Адаме Ларссоне, вес которого составляет 95 кг.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Никита Задоров провёл 31 матч, забил два гола и записал на свой счёт шесть результативных передач при показателе полезности «+2».

В следующем матче «Бостон Брюинз» сыграет в гостях с «Ванкувер Кэнакс». Встреча на «Роджерс-Арене» состоится 15 декабря и начнётся в 6:00 мск.

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