Никита Кучеров — первый россиянин в НХЛ, в карьере которого два матча с шестью очками

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в победной игре с «Калгари Флэймз» забил гол и отдал пять результативных передач.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набрал шесть очков за матч в лиге во второй раз в карьере – впервые ему удалось это в прошлом году в игре с «Каролиной Харрикейнз» (8:2, два гола и четыре ассиста).

Кучеров – первый россиянин в истории лиги, кому удалось набрать шесть очков в двух матчах. По разу это удавалось Сергею Макарову (семь баллов в 1990 году) и Кириллу Капризову (шесть в 2024 году).

Кроме того, Кучеров стал единственным игроком в истории «молний» с двумя такими матчами.

Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу со счётом 8:3.