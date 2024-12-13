«Это нетипично для нас». Главный тренер «Миннесоты» — об 1:7 от «Эдмонтона»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал разгромное поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (1:7).

«Я думаю, что в этом сезоне у нас было много хорошего. Сегодняшняя игра была для нас нетипичной. Я не собираюсь слишком много думать об этом. Сегодня встреча такая, какая есть. Нам нужно подготовиться к следующей игре с «Филадельфией», — приводит слова Хайнса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» разгромно проиграла «Эдмонтон Ойлерз» (1:7). «Уайлд» с 42 очками располагаются на втором месте в Центральном дивизионе.