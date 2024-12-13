«Это нетипично для нас». Главный тренер «Миннесоты» — об 1:7 от «Эдмонтона»
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал разгромное поражение от «Эдмонтон Ойлерз» (1:7).
«Я думаю, что в этом сезоне у нас было много хорошего. Сегодняшняя игра была для нас нетипичной. Я не собираюсь слишком много думать об этом. Сегодня встреча такая, какая есть. Нам нужно подготовиться к следующей игре с «Филадельфией», — приводит слова Хайнса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» разгромно проиграла «Эдмонтон Ойлерз» (1:7). «Уайлд» с 42 очками располагаются на втором месте в Центральном дивизионе.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 7
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 06:59 (pp) 0:2 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 15:40 1:2 Годро (Фэйбер, Юханссон) – 18:49 (pp) 1:3 Браун (Эмберсон) – 21:55 (sh) 1:4 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 32:56 (pp) 1:5 Драйзайтль (Бушар, Подколзин) – 35:54 1:6 Стечер (Нурс, Макдэвид) – 46:55 1:7 Райан (Нурс, Браун) – 57:26
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