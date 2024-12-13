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Сергей Фёдоров: желания возвращаться к тренерской работе нет и не было

Сергей Фёдоров: желания возвращаться к тренерской работе нет и не было
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Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что у него нет желания возвращаться к тренерской работе, и подвёл итог прошлого сезона для армейского клуба.

«Нет желания возвращаться к тренерской работе. И не было такого желания. Слухи? Слухи всегда ходят. Когда друзья мне звонят, я отвечаю: «Если что‑то будет, вы узнаете первыми». В ближайшее время, думаю, этого не случится. Я не планировал становиться тренером.

Провальным прошлый сезон не считаю. Да, не сложилось по каким‑то причинам. Человеческие силы не беспредельны. Выиграть три подряд чемпионства такого статуса… Я не помню ни одного примера в мировом хоккее», — приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».

При Сергее Фёдорове ЦСКА дважды завоевал Кубок Гагарина (сезон-2021/2022 и сезон-2022/2023).

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