«Просто невероятно». Канадский форвард «Тампы» Пойнт — о шести очках Кучерова
Поделиться
Канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал 6 (1+5) очков российского нападающего Никиты Кучерова в игре с «Калгари Флэймз».
«Сегодня вечером он набрал шесть очков… просто невероятно. В это нетрудно поверить, учитывая, что это Куч. Он набирает обороты по ходу сезона и является большой частью наших побед», — приводит слова Пойнта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу со счётом 8:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Юбердо – 04:42 1:1 Кучеров – 18:40 1:2 Гюнцель (Мозер, Кучеров) – 26:25 1:3 Пойнт (Рэддиш) – 27:55 (pp) 1:4 Чирелли – 31:05 (pp) 2:4 Кадри (Юбердо, Баль) – 32:14 3:4 Зари (Коулман) – 34:50 3:5 Хагель (Чирелли) – 40:43 3:6 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 51:34 (pp) 3:7 Гики (Хагель, Чирелли) – 53:24 3:8 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 57:21
Комментарии
- 13 декабря 2024
-
10:20
-
10:13
-
10:05
-
09:55
-
09:47
-
09:40
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:07
-
09:02
-
09:00
-
08:50
-
08:48
-
08:43
-
08:38
-
08:33
-
08:30
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:02
-
08:00
-
07:43
-
07:39
-
07:39
-
07:32
-
07:18
-
07:14
-
07:03
-
07:00
-
06:44
-
06:33
-
06:24
-
06:08