«Просто невероятно». Канадский форвард «Тампы» Пойнт — о шести очках Кучерова

Канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал 6 (1+5) очков российского нападающего Никиты Кучерова в игре с «Калгари Флэймз».

«Сегодня вечером он набрал шесть очков… просто невероятно. В это нетрудно поверить, учитывая, что это Куч. Он набирает обороты по ходу сезона и является большой частью наших побед», — приводит слова Пойнта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу со счётом 8:3.