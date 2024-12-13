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«Просто невероятно». Канадский форвард «Тампы» Пойнт — о шести очках Кучерова

«Просто невероятно». Канадский форвард «Тампы» Пойнт — о шести очках Кучерова
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Канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал 6 (1+5) очков российского нападающего Никиты Кучерова в игре с «Калгари Флэймз».

«Сегодня вечером он набрал шесть очков… просто невероятно. В это нетрудно поверить, учитывая, что это Куч. Он набирает обороты по ходу сезона и является большой частью наших побед», — приводит слова Пойнта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости одержали победу со счётом 8:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Юбердо – 04:42     1:1 Кучеров – 18:40     1:2 Гюнцель (Мозер, Кучеров) – 26:25     1:3 Пойнт (Рэддиш) – 27:55 (pp)     1:4 Чирелли – 31:05 (pp)     2:4 Кадри (Юбердо, Баль) – 32:14     3:4 Зари (Коулман) – 34:50     3:5 Хагель (Чирелли) – 40:43     3:6 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 51:34 (pp)     3:7 Гики (Хагель, Чирелли) – 53:24     3:8 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 57:21    
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