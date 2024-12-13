Российские игроки «Коламбуса» встретились с болельщиками после отмены «Вечера наследия»

Пятеро российских игроков «Коламбус Блю Джекетс» встретились с русскоговорящими болельщиками после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ), сообщает «Матч ТВ».

Напомним, накануне стало известно, что «Коламбус» отменил «Вечер русского наследия» после протестов украинских организаций США.

Тем не менее болельщики из русскоговорящей общины купили обычные билеты на этот матч. Сразу после игры вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, форварды Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов вышли к русскоговорящим фанатам, пообщались с ними и сделали коллективные фотографии.