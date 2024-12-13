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«Маленькая, но очень важная победа». Гашек — об отмене «Вечера русского наследия»

«Маленькая, но очень важная победа». Гашек — об отмене «Вечера русского наследия»
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Бывший чешский вратарь Доминик Гашек высказался об отмене «Вечера русского наследия» во время игры «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Джонсон, Монахан) – 34:12 (pp)     1:1 Протас (Дюбуа, Чикран) – 40:31     1:2 Протас (Строум, Чикран) – 62:23    

«Маленькая, но очень важная победа, которая помогла спасти жизни. К сожалению, НХЛ остаётся, наряду с ATP и WTA, самой большой рекламой спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Реклама будет оставаться таковой до тех пор, пока тем российским хоккеистам, которые публично не осудили спецоперацию, будет разрешено играть (и, конечно, они должны вести себя соответственно). Спасибо всем за поддержку. Мы все сделали это вместе», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

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