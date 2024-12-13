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Алексей Протас — лидер «Вашингтона» по очкам в равных составах

Алексей Протас — лидер «Вашингтона» по очкам в равных составах
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас забросил две шайбы в победной игре с «Коламбус Блю Джекетс».

Как сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз», Протас набрал 25 из своих 26 очков в сезоне в равных составах. По данному показателю форвард лидирует в составе столичного клуба. В Национальной хоккейной лиге же Протас занимает 10-е место.

Напомним, в Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ). «Вашингтон» одержал третью победу подряд, набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Веренски (Джонсон, Монахан) – 34:12 (pp)     1:1 Протас (Дюбуа, Чикран) – 40:31     1:2 Протас (Строум, Чикран) – 62:23    
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