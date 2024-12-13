Алексей Протас — лидер «Вашингтона» по очкам в равных составах

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас забросил две шайбы в победной игре с «Коламбус Блю Джекетс».

Как сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз», Протас набрал 25 из своих 26 очков в сезоне в равных составах. По данному показателю форвард лидирует в составе столичного клуба. В Национальной хоккейной лиге же Протас занимает 10-е место.

Напомним, в Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ). «Вашингтон» одержал третью победу подряд, набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона.