«Сорокин заслуживает большего уважения». Руа — об игре полевых хоккеистов «Айлендерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа после встречи с «Чикаго Блэкхоукс» раскритиковал игру полевых игроков своего клуба, которые недостаточно помогали российскому голкиперу клуба Илье Сорокину.

«Полагаю, времена изменились, потому что в мои дни, если бы моя команда так поступила со мной, я бы сломал клюшку в раздевалке. Я был бы очень расстроен, увидев, как моя команда играет передо мной. Илья Сорокин — джентльмен, он первоклассный человек.

Мы не боролись перед своими воротами в последние восемь минут. Это неприемлемо. Наш вратарь заслуживал большего уважения. У нас один из лучших вратарей в лиге. Он не заслуживает такого. Надеюсь, мы будем чувствовать себя плохо из-за этого. Я действительно чувствую это», — приводит слова Руа The Score.

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (5:4).