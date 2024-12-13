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«Сорокин заслуживает большего уважения». Руа — об игре полевых хоккеистов «Айлендерс»

«Сорокин заслуживает большего уважения». Руа — об игре полевых хоккеистов «Айлендерс»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа после встречи с «Чикаго Блэкхоукс» раскритиковал игру полевых игроков своего клуба, которые недостаточно помогали российскому голкиперу клуба Илье Сорокину.

«Полагаю, времена изменились, потому что в мои дни, если бы моя команда так поступила со мной, я бы сломал клюшку в раздевалке. Я был бы очень расстроен, увидев, как моя команда играет передо мной. Илья Сорокин — джентльмен, он первоклассный человек.

Мы не боролись перед своими воротами в последние восемь минут. Это неприемлемо. Наш вратарь заслуживал большего уважения. У нас один из лучших вратарей в лиге. Он не заслуживает такого. Надеюсь, мы будем чувствовать себя плохо из-за этого. Я действительно чувствую это», — приводит слова Руа The Score.

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (5:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Донато, Власик) – 16:47 (pp)     1:1 Холовски (Хольмстрём, Пажо) – 26:59     2:1 Хольмстрём (Пулок, Пажо) – 34:06     3:1 Добсон (Нельсон, Ли) – 45:39     4:1 Хорват (Хольмстрём, Пажо) – 46:36     5:1 Цыплаков (Палмьери, Добсон) – 47:58     5:2 Броди (Бедард, Фолиньо) – 51:04     5:3 Бертуцци (Холл) – 58:50     5:4 Бертуцци (Власик, Бедард) – 59:50    
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