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Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня НХЛ

Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в победной игре с «Калгари Флэймз» (8:3) забил гол и отдал пять результативных передач. Форвард стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Второй звездой дня признан нападающий «Филадельфии Флайерз» Скотт Лотон, который в игре с «Детройт Ред Уингз» (4:1) оформил покер.

Третья звезда игрового дня — форвард «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст. В игре с «Монреаль Канадиенс» (9:2) нападающий оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

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