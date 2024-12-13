Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в победной игре с «Калгари Флэймз» (8:3) забил гол и отдал пять результативных передач. Форвард стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Второй звездой дня признан нападающий «Филадельфии Флайерз» Скотт Лотон, который в игре с «Детройт Ред Уингз» (4:1) оформил покер.

Третья звезда игрового дня — форвард «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст. В игре с «Монреаль Канадиенс» (9:2) нападающий оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.