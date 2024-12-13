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«Мы даже не поняли». Главный тренер «Тампы» — о шести очках Никиты Кучерова в игре

«Мы даже не поняли». Главный тренер «Тампы» — о шести очках Никиты Кучерова в игре
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о 6 (1+5) очках российского нападающего Никиты Кучерова в игре с «Калгари Флэймз» (8:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Юбердо – 04:42     1:1 Кучеров – 18:40     1:2 Гюнцель (Мозер, Кучеров) – 26:25     1:3 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 27:55 (pp)     1:4 Чирелли (Пойнт, Кучеров) – 31:05 (pp)     2:4 Кадри (Юбердо, Баль) – 32:14     3:4 Зари (Коулман) – 34:50     3:5 Хагель (Чирелли) – 40:43     3:6 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 51:34 (pp)     3:7 Гики (Хагель, Чирелли) – 53:24     3:8 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 57:21    

«В раздевалке мы обсуждали, кто должен стать игроком встречи. Поначалу казалось, что Джейк Гюнцель оформил хет-трик, поэтому нужно вручать приз ему. Гюнцель тут же заявил: «Нет, его нужно отдать Кучу, ведь он набрал шесть очков». А мы и не поняли, что Куч набрал шесть очков. Я этого даже не знал! В любом случае мы над этим посмеялись.

Он волшебный игрок. Вам невероятно повезло, если у вас найдётся один такой или двое. Находиться рядом с ним — настоящее удовольствие. Это такой умный игрок, что он способен создать момент из ничего. Когда соперник выходил «два в одного», он сзади отбирал шайбу. Он играл на обеих половинах площадки, и это делает его особенным.

В итоге мы отдали приз лучшему игроку Гюнцелю, мы всё испортили», — приводит слова Купера журналистка Гэбби Ширли на своей странице в социальной сети X.

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