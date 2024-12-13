«Мы даже не поняли». Главный тренер «Тампы» — о шести очках Никиты Кучерова в игре

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о 6 (1+5) очках российского нападающего Никиты Кучерова в игре с «Калгари Флэймз» (8:3).
«В раздевалке мы обсуждали, кто должен стать игроком встречи. Поначалу казалось, что Джейк Гюнцель оформил хет-трик, поэтому нужно вручать приз ему. Гюнцель тут же заявил: «Нет, его нужно отдать Кучу, ведь он набрал шесть очков». А мы и не поняли, что Куч набрал шесть очков. Я этого даже не знал! В любом случае мы над этим посмеялись.
Он волшебный игрок. Вам невероятно повезло, если у вас найдётся один такой или двое. Находиться рядом с ним — настоящее удовольствие. Это такой умный игрок, что он способен создать момент из ничего. Когда соперник выходил «два в одного», он сзади отбирал шайбу. Он играл на обеих половинах площадки, и это делает его особенным.
В итоге мы отдали приз лучшему игроку Гюнцелю, мы всё испортили», — приводит слова Купера журналистка Гэбби Ширли на своей странице в социальной сети X.
- 13 декабря 2024
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