Плющев: сборная мира КХЛ не утруждала себя в матче с «Россией 25»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру сборной мира КХЛ во встрече с командой «Россия 25» (1:4) на Кубке Первого канала — 2024.

«Сборная мира начала матч неплохо, но затем она решила не утруждать себя. Иностранные хоккеисты КХЛ неправы в этом плане. В этом матче на них смотрели тренеры, скауты наших клубов, которые предоставляют им работу. Видимо, они боялись получить травмы. Было видно, что через не могу они точно не играли», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Кубок Первого канала продлится до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. На льду крупнейшего хоккейного стадиона в мире, который вмещает 23 тыс. человек, встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.