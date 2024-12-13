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Светлов: главное то, что в условиях железного занавеса пытаемся сохранить сборную России

Светлов: главное то, что в условиях железного занавеса пытаемся сохранить сборную России
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал старт Кубка Первого канала — 2024.

«В наше время декабрьский «Приз «Известий» считался малым чемпионатом Европы, уровень турнира был высоким, интерес болельщиков — огромный. Кстати, сразу после «Известий» хоккейный темп не терялся — мы летели в Северную Америку на матчи с клубами НХЛ. Много побеждали — и в Москве, и в Канаде с США.

Теперь другие времена, декабрьский турнир стал Кубком Первого канала. Но главное, что сохранилась популярность турнира. Вчера в Питере на трибунах было больше 20 тысяч болельщиков — я так понимаю, это рекорд. Других комментариев и не требуется.

Ну а самое главное впечатление то, что в условиях железного занавеса пытаемся сохранить сборную России, находим ей матчи. Клубы — это одна часть нашего хоккея, линейка сборных — другая. Обе нужны друг другу, работают на общее дело», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

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