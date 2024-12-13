Трёхкратный чемпион мира оценил перспективы Капризова выиграть «Харт Трофи»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал голосование журналистов The Athletic, которые считают российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова главным претендентом на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

«Кирилл заслуживает звания MVP НХЛ, потому что выступает на высочайшем уровне, является как минимум одним из лучших хоккеистов всей лиги. Я бы даже сказал, что и мира в целом. На сегодняшний день – точно так. Давайте просто будем переживать за Капризова и дальше, пожелаем ему успехов!» — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, Капризов набрал 43 (18+25) очка в сезоне за 28 проведённых встреч.