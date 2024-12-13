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Трёхкратный чемпион мира оценил перспективы Капризова выиграть «Харт Трофи»

Трёхкратный чемпион мира оценил перспективы Капризова выиграть «Харт Трофи»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал голосование журналистов The Athletic, которые считают российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова главным претендентом на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

«Кирилл заслуживает звания MVP НХЛ, потому что выступает на высочайшем уровне, является как минимум одним из лучших хоккеистов всей лиги. Я бы даже сказал, что и мира в целом. На сегодняшний день – точно так. Давайте просто будем переживать за Капризова и дальше, пожелаем ему успехов!» — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, Капризов набрал 43 (18+25) очка в сезоне за 28 проведённых встреч.

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