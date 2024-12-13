Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бродхёрст: финны не пьют часто, но когда пьют… Помню, пили 3 дня, шли в сауну — и по новой

Бродхёрст: финны не пьют часто, но когда пьют… Помню, пили 3 дня, шли в сауну — и по новой
Комментарии

Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст рассказал о вечеринках в команде, когда он выступал в Финляндии.

— Финны известны тем, что умеют отдыхать «с огоньком». Тебе приходилось участвовать в их вечеринках?
— Суть в том, что они не пьют часто. Но когда пьют… Помню, после сезона команде дали пару недель выходных – это было нечто. Ребята веселились от заката до рассвета, потом от рассвета от заката, и так дня три. Выпивали, шли в сауну, потели, выводили всё из организма — и по новой. Я такой темп не выдерживал. Я могу позволить себе два-три пива, но такие марафоны – не для меня, — приводит слова Бродхёрста сайт «Амура».

Материалы по теме
Бывший нападающий КХЛ Никита Точицкий назначен менеджером «Амурских Тигров»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android